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13:37, 14 июля 2023Россия

Медведев доложит Путину о подготовке будущих участников СВО

Медведев доложит Путину о боевой и политической подготовке будущих участников СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что доложит президенту России Владимиру Путину о подготовке будущих участников специальной военной операции. Слова российского политика есть в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

«Результатом в конечном счете будет мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех, кто будет участвовать в специальной военной операции», — сказал он во время посещения полигона Тоцкий в Оренбургской области.

Ранее Медведев после посещения Омского завода транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») сообщил, что Россия нарастит производство отечественных танков и другой военной техники.

До этого российский политик высказал мнение, что оборонная промышленность России смогла дать адекватный ответ на угрозы безопасности. Поставки вооружений армии производятся в соответствии с максимально увеличенными заданиям, считает он.

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    Анастасия Шейкина
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