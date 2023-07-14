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14:14, 14 июля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении шести складов боеприпасов ВСУ

Минобороны отчиталось об уничтожении шести складов боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские военные уничтожили шесть складов боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что склады были уничтожены в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Малокатериновка и Успеновка Запорожской области — они принадлежали 23-й, 33-й механизированным и 128-й горно-штурмовым бригадам.

Помимо этого, в Запорожской области также удалось пресечь деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Днем ранее, 13 июля, Минобороны заявило, что Вооруженные силы (ВС) России ночью нанесли высокоточный ракетный удар по местам хранения украинских боеприпасов — он был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

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    Анастасия Шейкина
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