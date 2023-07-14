Минобороны заявило об уничтожении шести складов боеприпасов ВСУ

Минобороны отчиталось об уничтожении шести складов боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили шесть складов боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что склады были уничтожены в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Малокатериновка и Успеновка Запорожской области — они принадлежали 23-й, 33-й механизированным и 128-й горно-штурмовым бригадам.

Помимо этого, в Запорожской области также удалось пресечь деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Днем ранее, 13 июля, Минобороны заявило, что Вооруженные силы (ВС) России ночью нанесли высокоточный ракетный удар по местам хранения украинских боеприпасов — он был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования.