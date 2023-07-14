Госсекретарь США раскритиковал позицию Лаврова по Украине

Госсекретарь США Блинкен: позиция Лаврова по Украине непродуктивна и неконструктивна

Позиция министра иностранных дел России Сергея Лаврова по конфликту на Украине на переговорах в Джакарте непродуктивна и неконструктивна. С такой критикой выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, его цитирует РИА Новости.

«Я не услышал ничего от министра Лаврова, чтобы свидетельствовало об изменении направления действий России на Украине», — сказал глава Госдепартамента, отметив, что его российский коллега сосредоточен исключительно на негативной повестке.

«Не было ни конструктивно, ни продуктивно», — добавил Блинкен. По его словам, Лавров «фактически приписывает Соединенным Штатам любую проблему в мире».

Ранее Лавров и Блинкен приняли участие в совместном заседании Восточноазиатского саммита (ВАС) в Джакарте. На открытии встречи они сидели неподалеку друг от друга — глав внешнеполитических ведомств отделял лишь представитель Филиппин.