Лавров и Блинкен приняли участие в совместном заседании в Джакарте

Лавров и Блинкен приняли участие в совместном заседании Восточноазиатского саммита

МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен приняли участие в совместном заседании Восточноазиатского саммита (ВАС) в Джакарте. Об этом сообщает корреспондент издания «Лента.ру».

На открытии встречи Лавров и Блинкен сидели неподалеку друг от друга — глав внешнеполитических ведомств отделял лишь представитель Филиппин.

Лавров прибыл с визитом в Индонезию 12 июля для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ранее министр принял участие в заседании форуме Россия-АСЕАН, а позднее 14 июля также должен посетить совещание Регионального форума АСЕАН по безопасности.

Ранее Лавров заявил, что мания величия руководства и стран-членов НАТО проявляется во всех их действиях. «Это видно всем. У них иногда прорывается по Фрейду признание в том, что, как [глава евродипломатии Жозеп] Боррель недавно сказал, Европа — это цветущий сад, а все остальное — джунгли, с которыми нужно обращаться соответственно», — сказал министр.