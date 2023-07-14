Громкий хлопок в Ростовской области объяснили

Глава администрации Таганрога объяснил громкий хлопок переходом самолета на сверхзвук

Громкий хлопок, который услышали жители разных районов Таганрога в Ростовской области, был следствием перехода самолета на сверхзвуковой режим. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители Таганрога! В разных районах города был слышен хлопок. По информации военных — это был переход самолета на сверхзвуковой режим», — пояснил он.

Фатеев добавил, что поводов для переживаний у местных жителей нет, и попросил граждан сохранять спокойствие.

Ранее в Воронеже произошел мощный взрыв. Предположительно в районе совхоза «Масловский» был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). На одном из опубликованных кадров слышен громкий звук взрыва. На другом ролике видна вспышка яркого света.