Названа самая модная стрижка 2023 года

Звездный парикмахер Адир Абергель назвал панклет самой модной стрижкой 2023 года

Звездный парикмахер Адир Абергель назвал самую модную стрижку 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте британской версии Glamour.

Собеседник издания рассказал, что в моду вошла стрижка под названием «панклет» — более короткая и небрежная вариация маллета. «Я бы описал эту прическу как классический маллет спереди и лондонский панк сзади. Я создал его сам, вдохновляясь челкой Одри Хепберн в сочетании со стилем певицы Патти Смит», — пояснил он.

По словам Абергель, одним из первых тренду на панклет последовала американская актриса Кристен Стюарт. Среди прочего данная стрижка набирает популярность в социальных сетях. «Чтобы уложить Кристен, я просто мочу пальцы и придаю прическе нужную форму. В конце я просто закрепляю локоны лаком», — заключил специалист.

В июне стилист Станислав Герасимов назвал россиянкам с непослушными волосами самые модные стрижки. В первую очередь специалист посоветовал обратить внимание на стрижку шэг, представляющую собой нарочитую небрежность, и маллет.