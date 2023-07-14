Названа самая модная стрижка 2023 года
Звездный парикмахер Адир Абергель назвал самую модную стрижку 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте британской версии Glamour.
Собеседник издания рассказал, что в моду вошла стрижка под названием «панклет» — более короткая и небрежная вариация маллета. «Я бы описал эту прическу как классический маллет спереди и лондонский панк сзади. Я создал его сам, вдохновляясь челкой Одри Хепберн в сочетании со стилем певицы Патти Смит», — пояснил он.
По словам Абергель, одним из первых тренду на панклет последовала американская актриса Кристен Стюарт. Среди прочего данная стрижка набирает популярность в социальных сетях. «Чтобы уложить Кристен, я просто мочу пальцы и придаю прическе нужную форму. В конце я просто закрепляю локоны лаком», — заключил специалист.
В июне стилист Станислав Герасимов назвал россиянкам с непослушными волосами самые модные стрижки. В первую очередь специалист посоветовал обратить внимание на стрижку шэг, представляющую собой нарочитую небрежность, и маллет.