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17:32, 14 июля 2023Ценности

Названа самая модная стрижка 2023 года

Звездный парикмахер Адир Абергель назвал панклет самой модной стрижкой 2023 года

Фото: karamysh / Shutterstock / Fotodom

Звездный парикмахер Адир Абергель назвал самую модную стрижку 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте британской версии Glamour.

Собеседник издания рассказал, что в моду вошла стрижка под названием «панклет» — более короткая и небрежная вариация маллета. «Я бы описал эту прическу как классический маллет спереди и лондонский панк сзади. Я создал его сам, вдохновляясь челкой Одри Хепберн в сочетании со стилем певицы Патти Смит», — пояснил он.

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По словам Абергель, одним из первых тренду на панклет последовала американская актриса Кристен Стюарт. Среди прочего данная стрижка набирает популярность в социальных сетях. «Чтобы уложить Кристен, я просто мочу пальцы и придаю прическе нужную форму. В конце я просто закрепляю локоны лаком», — заключил специалист.

В июне стилист Станислав Герасимов назвал россиянкам с непослушными волосами самые модные стрижки. В первую очередь специалист посоветовал обратить внимание на стрижку шэг, представляющую собой нарочитую небрежность, и маллет.

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    Майя Пономаренко
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