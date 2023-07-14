Минобороны назвало причину наличия дрейфующих мин в Черном море

МО РФ назвало причиной наличия дрейфующих мин в Черном море безответственность ВМС Украины

Непрофессионализм и безответственность украинских Военно-морских сил (ВМС) привели к тому, что неизвестное количество мин дрейфует в акватории Черного моря. Такую причину назвали в Минобороны России, пишет ТАСС.

Командование Черноморского флота предупредило о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря 14 июля. В оборонном ведомстве отметили, что предупреждение обусловлено обнаружением дрейфующей украинской морской мины, выставленной в начале 2022 года.

ФСБ в марте прошлого года сообщила, что украинские военные заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. По данным службы, для заграждений использовали около 420 мин, большая часть которых оказалась в воде.

В мае 2022 замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что Украина заминировала единственный выход в Черное море Херсонского торгового порта.