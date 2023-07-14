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20:49, 14 июля 2023Силовые структуры

Двух мужчин задержали за поджог мотоцикла и кражу арт-объекта в виде лошади

В Москве двоих приезжих задержали за поджог мотоцикла и кражу арт-объекта в виде лошади

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве полиция задержала двоих приезжих молодых людей в возрасте 19 и 27 лет за поджог мотоцикла и кражу арт-объекта в виде лошади. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве

По данным ведомства, преступления были совершены на Ореховом бульваре. Товарищи подожгли мотоцикл, припаркованный в одном из дворов. Ущерб от их действий составил 180 тысяч рублей. Правоохранители установили личности нарушителей. Одного из них задержали на юго-востоке Москвы, а его товарища — в Подмосковье.

В ходе следствия выяснилось, что на том же бульваре сообщники похитили арт-объект в виде лошади в натуральную величину стоимостью 16 тысяч рублей.

В отношении фигурантов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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    Елизавета Новикова
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