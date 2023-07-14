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17:06, 14 июля 2023Из жизни

Мужчина сразился с самым длинным питоном в истории Флориды

CBS News: во Флориде мужчина сразился с найденным в заповеднике пятиметровым питоном
СюжетУраган во Флориде

Житель американского города Нейплс, штат Флорида, сразился с пятиметровым темным тигровым питоном, которого нашел в заповеднике Биг-Сайпресс. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание CBS News.

Джейк Валери в час ночи нашел змею в национальном заповеднике. На записи произошедшего видно, как мужчина вытягивает огромного питона из травы у дороги. Тот сопротивляется и пытается его укусить.

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Местный некоммерческий фонд Conservancy of Southwest Florida подтвердил размеры рептилии. Ее длина составила 5,79 метра, а вес — 57 килограммов. Организация по охране окружающей среды сообщила, что это самый длинный официально зарегистрированный питон за всю историю наблюдений во Флориде. Длина предыдущего питона-рекордсмена составляла 5,71 метра.

Темные тигровые питоны попали в США из Юго-Восточной Азии. Считается, что основой американской популяции стали особи, сбежавшие из зверинцев и зоомагазинов во время урагана «Эндрю», который обрушился на Флориду в 1992 году. Спустя десять лет огромных змей стали замечать в Эверглейдсе — природном комплексе, занимающем четверть Флориды. Они без труда истребляли местных зверей, а сами оставались неуязвимы для хищников и плодились.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Саншайн-Кост, штат Квинсленд, менеджер бара нашел в ящике своего стола спящего ромбического питона. Специалист по отлову змей предположил, что питон находился в ящике весь день, пока сотрудники работали в офисе.

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    Алиса Дмитриева
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