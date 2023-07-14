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10:31, 14 июля 2023Среда обитания

В Москве стали продавать рекордно много дорогого жилья

NF Group: предложение дорогих квартир Москвы выросло до рекорда с 2017 года

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Предложение высокобюджетных квартир Москвы выросло до рекорда с 2017 года. О том, что в столице стали продавать много дорого жилья, сообщает «РБК» со ссылкой на данные NF Group.

Во втором квартале 2023 года объем предложения премиальных новостроек составил 5,9 тысячи лотов. Количество лотов бизнес-класса в продаже достигло 20,6 тысячи — максимальный показатель с 2018 года. Общий объем предложений такого жилья оказался на 32,5 процента больше, чем в аналогичный период 2022 года.

Рост предложения обуславливается выходом большого числа проектов, в том числе крупных. При этом спрос за последний год ощутимо просел, отметила директор департамента продаж новостроек NF Group Наталья Сазонова. Она добавила, что сейчас покупательская активность восстанавливается.

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По словам эксперта, за пять-шесть лет жилье существенно подорожало. В бизнес-классе прирост составил 80 процентов, до 417 тысяч рублей за квадратный метр, в премиум-сегменте — 30 процентов, до 60 тысяч рублей за «квадрат». Вместе с этим ценовые границы между лотами этих двух видов стали более размытыми.

В мае стало известно, что из-за возврата релокантов в Москве стали чаще интересоваться дорогим жильем. За пять месяцев спрос на аренду элитных объектов в столице вырос на 11 процентов.

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    Александра Качан
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