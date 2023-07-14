В Москве стали продавать рекордно много дорогого жилья

NF Group: предложение дорогих квартир Москвы выросло до рекорда с 2017 года

Предложение высокобюджетных квартир Москвы выросло до рекорда с 2017 года. О том, что в столице стали продавать много дорого жилья, сообщает «РБК» со ссылкой на данные NF Group.

Во втором квартале 2023 года объем предложения премиальных новостроек составил 5,9 тысячи лотов. Количество лотов бизнес-класса в продаже достигло 20,6 тысячи — максимальный показатель с 2018 года. Общий объем предложений такого жилья оказался на 32,5 процента больше, чем в аналогичный период 2022 года.

Рост предложения обуславливается выходом большого числа проектов, в том числе крупных. При этом спрос за последний год ощутимо просел, отметила директор департамента продаж новостроек NF Group Наталья Сазонова. Она добавила, что сейчас покупательская активность восстанавливается.

По словам эксперта, за пять-шесть лет жилье существенно подорожало. В бизнес-классе прирост составил 80 процентов, до 417 тысяч рублей за квадратный метр, в премиум-сегменте — 30 процентов, до 60 тысяч рублей за «квадрат». Вместе с этим ценовые границы между лотами этих двух видов стали более размытыми.

В мае стало известно, что из-за возврата релокантов в Москве стали чаще интересоваться дорогим жильем. За пять месяцев спрос на аренду элитных объектов в столице вырос на 11 процентов.