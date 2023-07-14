В здании ВГТРК провели дезинфекцию после обнаружения конверта с порошком

Роспотребнадзор провел дезинфекцию в здании ВГТРК после обнаружения конверта с порошком

Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) проверили здание ВГТРК в Москве из-за конверта с неизвестным порошком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как уточнили в пресс-службе столичного управления ведомства, был проведен ряд мероприятий в здании. «Управление Роспотребнадзора по Москве в рамках своих компетенций провело комплекс мероприятий», — подчеркнули в ведомстве.

По данным Telegram-канала Baza, специалисты в костюмах химической защиты провели дезинфекцию в помещении экспедиции ВГТРК. Они приняли решение обработать также все прилегающие к помещению комнаты. Конверт с неизвестным веществом отправили в Центр гигиены и эпидемиологии на экспертизу.

Ранее стало известно, что в здание медиахолдинга ВГТРК в Москве доставили подозрительную посылку с неизвестным веществом.