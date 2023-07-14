Baza: в здание ВГТРК доставили подозрительную посылку с неизвестным веществом

В здание медиахолдинга ВГТРК доставили подозрительную посылку с неизвестным веществом. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По информации издания, 14 июля к зданию ВГТРК на 5-й улице Ямского Поля доставили конверт, внутри которого оказалось белое вещество неизвестного происхождения. К зданию холдинга приехала полиция, пожарная машина и четыре скорой помощи.

О пострадавших не сообщалось, однако полицейские вывели из здания ВГТРК нескольких людей и посадили их в машину скорой помощи. На месте также ожидается лаборатория, которая должна забрать вещество на экспертизу.

Источник «Ленты.ру» сообщил, что конверт с неизвестным веществом доставили на имя главы ВГТРК Олега Добродеева. Предполагается, что в посылке могла быть взрывчатка.

В апреле посольство Финляндии в Москве обратилось в МИД России в связи с тем, что среди почтовых посылок диппредставительства было также обнаружено письмо с неизвестным порошком. Конверты были адресованы атташе посольства Финляндии и его помощникам.