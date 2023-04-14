Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:57, 14 апреля 2023Мир

Названы адресаты поступивших в посольство Финляндии конвертов с белым порошком

Захарова: конверты с белым порошком были адресованы военному атташе и его помощникам

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Подозрительные конверты с неизвестным веществом внутри были адресованы атташе посольства Финляндии и его помощникам. Об этом в пятницу, 14 апреля, говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

«13 апреля в почтовый ящик дипмиссии было доставлено три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам», — назвала Захарова адресатов конвертов.

Ранее сообщалось, что посольство Финляндии в Москве обратилось в МИД России в связи с тем, что среди почтовых посылок диппредставительства было обнаружено письмо с неизвестным порошком.

МИД России подтвердил обращение посольства Финляндии о получении подозрительных конвертов. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что все три конверта передали правоохранительным органам. Посольству по итогам предоставят информацию о результатах изучения случившегося.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Елисейский дворец подтвердил подписание Макроном закона о пенсионной реформе
Минюст признал Семена Слепакова иностранным агентом
Женщина провела 500 дней в пещере и заявила о нежелании выходить
Великобритании предрекли провал в борьбе с коровьей отрыжкой
Диетолог назвал безопасную норму потребления яиц и кулича
Российского охранника обвинили в изнасиловании двух девочек в школе
Названы адресаты поступивших в посольство Финляндии конвертов с белым порошком
В Польшу из Канады прибыли восемь танков Leopard 2 для Украины
Звезда сериала «Офис» продал дом известному диджею
На смартфоны Samsung вернутся съемные аккумуляторы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.