Названы адресаты поступивших в посольство Финляндии конвертов с белым порошком

Захарова: конверты с белым порошком были адресованы военному атташе и его помощникам

Подозрительные конверты с неизвестным веществом внутри были адресованы атташе посольства Финляндии и его помощникам. Об этом в пятницу, 14 апреля, говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

«13 апреля в почтовый ящик дипмиссии было доставлено три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам», — назвала Захарова адресатов конвертов.

Ранее сообщалось, что посольство Финляндии в Москве обратилось в МИД России в связи с тем, что среди почтовых посылок диппредставительства было обнаружено письмо с неизвестным порошком.

МИД России подтвердил обращение посольства Финляндии о получении подозрительных конвертов. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что все три конверта передали правоохранительным органам. Посольству по итогам предоставят информацию о результатах изучения случившегося.