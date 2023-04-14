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20:31, 14 апреля 2023Мир

Посольство Финляндии заявило о получении конвертов с белым порошком

МИД РФ подтвердил обращение посольства Финляндии о получении конвертов с белым порошком

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

МИД России подтвердил обращение посольства Финляндии о получении подозрительных конвертов. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря российского ведомства Марии Захаровой.

«Можем подтвердить такое обращение посольства Финляндии в МИД России, в котором сообщается о том, что 13 апреля в почтовый ящик дипмиссии было доставлено три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам. При открытии первого конверта в нем был обнаружен белый порошок, после чего два остальных письма были оставлены запечатанными», — заявила представитель МИД в ответ на вопрос СМИ.

По ее словам, все три конверта передали российским правоохранительным органам. Уточняется, что финскому посольству по итогам предоставят информацию о результатах изучения случившегося.

Ранее на адрес посольства Франции в Москве прислали очередную посылку из Крыма от имени покойного итальянского продюсера Пьетро Нотарианни, внутри которой были кости. Посылку вынесли за территорию посольства, после чего ее обследовали сотрудники правоохранительных органов.

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Виктория Кондратьева
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