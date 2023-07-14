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18:26, 14 июля 2023Забота о себе

Врач назвал причину ярких снов и кошмаров у беременных

Врач Чун Танг: яркие сны у беременных появляются из-за эмоциональности и нарушений режима

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

Врач общей практики Чун Танг назвал причину, по которой женщины во время беременности видят яркие сны, и подсказал способ избавиться от навязчивых сновидений. Его мнение приводит The Independent.

Врач отметил, что в период беременности на качество сна влияет множество факторов, в том числе гормональные колебания, плохое самочувствие и частое мочеиспускание. По его словам, симптомы усиливаются к последнему триместру, когда женщине становится труднее найти удобную позу для сна, а по ночам часто ее мучают изжога, кислотный рефлюкс и другие неприятные ощущения.

Танг добавил, что у многих беременных появляются насыщенные, яркие сны, которые далеко не всегда бывают приятными. Одна из причин появления ночных кошмаров — нарушения режима сна, а также повышенная эмоциональность.

Беременность часто вызывает ряд эмоциональных и психологических изменений. Повышенные эмоции, тревога, волнение и ожидание могут влиять на содержание и интенсивность сновидений. Сны могут отражать опасения, надежды и страхи, связанные с беременностью и предстоящим материнством

Чун Тангврач общей практики
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Если яркие сны вызывают дискомфорт и мешают высыпаться, врач посоветовал ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а также выполнять упражнения для релаксации. Йога для беременных, по его мнению, также будет полезна для физического и эмоционального здоровья.

Ранее врач-гинеколог Виктория Дементьева предупредила о риске перелетов во время беременности. Она уточнила, что отказаться от перелетов стоит лишь на критических сроках беременности.

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    Екатерина Улитина
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