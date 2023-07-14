Собянин рассказал о подготовке технических специалистов по-новому

Собянин: более 1200 работников повысили квалификацию в «Московской технической школе»

Проект «Московская техническая школа» расширит обучающую программу подготовки инженерных кадров по востребованным технологическим направлениям. О новых программах обучения технических специалистов рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Пройти обучение могут сотрудники всех промышленных предприятий столицы. Субсидия правительства Москвы покроет до 95 процентов потраченных на обучение средств», — уточнил глава города.

В новом году в рамках школы запустят два новых направления — «Химические технологии в производстве» и «Новые производственные технологии». Чтобы принять участие в проекте, предприятию необходимо оформить заявку на сайте школы или на Инвестиционном портале Москвы.

Собянин отметил, что за два с половиной года обучение в школе прошли более 1200 сотрудников московских промышленных предприятий. Среди наиболее востребованных курсов повышения квалификации оказались «Машинное обучение», «Аддитивные технологии», «Теоретические основы фотоники», «Управление процессами роботизации промышленного предприятия» и другие специальности.

В образовательном процессе участвуют ведущие преподаватели экспертного уровня, профессора и доктора наук, а в конце обучения студенты школы защищают индивидуальный проект. Наряду с онлайн и офлайн-занятиями в «Московской технической школе» проходят конференции, вебинары и другие мероприятия.