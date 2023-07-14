Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ тяжелыми огнеметными системами

МО России: на краснолиманском направлении российские войска отразили несколько атак ВСУ

На краснолиманском направлении российские войска отразили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, атаки ВСУ были отражены силами подразделений группировки войск «Центр», авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

Представитель Минобороны сообщил, что на одном этом направлении ВСУ трижды пытались атаковать российские позиции. В ходе боев на этом участке были уничтожены до 90 солдат противника, один танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, и две гаубицы Д-30.