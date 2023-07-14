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15:06, 14 июля 2023Путешествия

Стоимость отдыха в Турции для россиян выросла до 70 процентов

АТА: цены на путевки в Турцию для россиян увеличились от 20 до 70 процентов

Фото: Unsplash

Цены на путевки в Турцию для российских туристов выросли от 20 до 70 процентов. Об этом «Известиям» рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Эксперт отметила, что увеличение стоимости отдыха на излюбленном курорте россиян связано с инфляцией в стране, резким ростом курса доллара и евро, а также подорожанием перелетов. Она выразила надежду, что к осени цены станут ниже.

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При этом, по словам представителя АТА, отечественные путешественники все равно едут на отдых в Турцию. Для экономии они сокращают сроки поездки и выбирают отели более низкого уровня.

Кроме того, подчеркнула Осипова, у туристов все еще есть возможность сэкономить на этапе раннего бронирования. Однако горящих туров ждать не приходится.

Ранее в июле сообщалось, что чистое море и климат являются главными преимуществами Крыма перед другими российскими курортами. Об этом заявил глава местного парламента Владимир Константинов.

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    Фариза Бацазова
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