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13:10, 14 июля 2023Путешествия

Названы главные преимущества Крыма перед другими российскими курортами

Глава парламента Крыма назвал чистое море и климат главными преимуществами курорта

Фото: Iam_os / Unsplash

Чистое море и климат являются главными преимуществами Крыма перед другими российскими курортами. Их назвал РИА Новости глава местного парламента Владимир Константинов.

«При этом наши туристы ходят под мирным небом, — добавил он. — Поэтому уверен, люди приедут к нам».

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Более того, Константинов подчеркнул, что в июле в Крыму увеличился спрос на отдых среди туристов. «Этот период, до конца августа, будет определяющим для нашего сезона», — пояснил он.

По словам главы парламента, в настоящее время региону крайне важно выдержать курортный сезон на приемлемом уровне. В этом случае турбизнес полуострова получит достаточно денег, «чтобы рассчитаться с сотрудниками, провести все платежи и направить средства на развитие».

«Все понимают, что сегодня не время для больших заработков, но и потерять игроков рынка нельзя, — отметил он. — (…) Поэтому у нас очень большие надежды на июль и август».

Ранее в июле вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что свой летний отпуск собирается провести в Крыму. Добраться на отечественный курорт чиновник планирует на поезде.

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    Фариза Бацазова
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