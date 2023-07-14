Названы главные преимущества Крыма перед другими российскими курортами

Глава парламента Крыма назвал чистое море и климат главными преимуществами курорта

Чистое море и климат являются главными преимуществами Крыма перед другими российскими курортами. Их назвал РИА Новости глава местного парламента Владимир Константинов.

«При этом наши туристы ходят под мирным небом, — добавил он. — Поэтому уверен, люди приедут к нам».

Более того, Константинов подчеркнул, что в июле в Крыму увеличился спрос на отдых среди туристов. «Этот период, до конца августа, будет определяющим для нашего сезона», — пояснил он.

По словам главы парламента, в настоящее время региону крайне важно выдержать курортный сезон на приемлемом уровне. В этом случае турбизнес полуострова получит достаточно денег, «чтобы рассчитаться с сотрудниками, провести все платежи и направить средства на развитие».

«Все понимают, что сегодня не время для больших заработков, но и потерять игроков рынка нельзя, — отметил он. — (…) Поэтому у нас очень большие надежды на июль и август».

Ранее в июле вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что свой летний отпуск собирается провести в Крыму. Добраться на отечественный курорт чиновник планирует на поезде.

