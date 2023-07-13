Стал известен собирающийся отдохнуть в Крыму летом российский чиновник

Вице-премьер России Чернышенко планирует провести отпуск в Крыму летом

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что свой летний отпуск собирается провести в Крыму. Его слова передает агентство РИА Новости.

Так, стало известно, что добраться на отечественный курорт чиновник планирует на поезде. Более того, он выразил уверенность в том, что погодные условия в Сочи наладятся.

«В Сочи все наладится. Все выльется, наоборот, будет хороший сезон, — указал зампред правительства. — В Крым поезжайте, что мешает? Я сам поеду в Крым отдыхать, если отпустят».

Ранее в июле Дмитрий Чернышенко сообщил, что к 2030 году в России создадут пять круглогодичных морских курортов. Отмечается, что они появятся на Черном, Каспийском, Балтийском, Азовском и Японском морях.