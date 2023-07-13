Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:29, 13 июля 2023Путешествия

Стал известен собирающийся отдохнуть в Крыму летом российский чиновник

Вице-премьер России Чернышенко планирует провести отпуск в Крыму летом
Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что свой летний отпуск собирается провести в Крыму. Его слова передает агентство РИА Новости.

Так, стало известно, что добраться на отечественный курорт чиновник планирует на поезде. Более того, он выразил уверенность в том, что погодные условия в Сочи наладятся.

«В Сочи все наладится. Все выльется, наоборот, будет хороший сезон, — указал зампред правительства. — В Крым поезжайте, что мешает? Я сам поеду в Крым отдыхать, если отпустят».

Ранее в июле Дмитрий Чернышенко сообщил, что к 2030 году в России создадут пять круглогодичных морских курортов. Отмечается, что они появятся на Черном, Каспийском, Балтийском, Азовском и Японском морях.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Замглавы Минцифры Паршина взяли с поличным при получении 3,5 миллиона рублей

    Путин потребовал утвердить нацпроект по развитию беспилотников

    Рудковская отреагировала на признание МакSим в алкогольной зависимости

    Влияние конфликта на Украине на российскую экономику оценили

    Эмили Блант едва не оголилась на ковровой дорожке

    Полицейский из Лас-Вегаса ограбил три казино из-за игровых долгов

    В Киеве запретили слушать русские песни в публичных местах

    Россияне бросились скупать жилье за границей

    Российская футболистка «Челси» оценила влияние международной ситуации на карьеру

    В России разработали «Прометей» для создания роботизированных танков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости