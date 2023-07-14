Сотрудники ФСБ задержали двоих полицейских за хищение премий сотрудников

В Ростовской области ФСБ задержала двоих полицейских за хищение премий подчиненных

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали двоих высокопоставленных полицейских за мошенничество. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным спецслужбы, правоохранители создали нелегальную схему для того, чтобы забирать премии подчиненных. Сообщники похищали деньги под предлогом их передачи сотрудникам контрольно-ревизионного управления, которые проводили проверку их отдела в 2022 году.

В отношении сотрудников МВД возбудили уголовное дело. Сейчас с их участием проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что силовики задержали главу центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Татарстана.