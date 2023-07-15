В США назвали потери ВСУ в технике

NYT: ВСУ потеряли до 20 процентов техники в первые две недели контрнаступления

В первые две недели контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 20 процентов отправленной на фронт техники, которая была повреждена или полностью уничтожена. Такие данные приводит американская газета The New York Times (NYT).

«В это число входят некоторые из внушительных западных боевых машин — танки и бронетранспортеры, на которые украинцы рассчитывали в борьбе с русскими», — отмечает издание.

Как указали источники NYT, в последующие недели потери украинской армии в технике снизились до 10 процентов при том, что сами темпы контрнаступления замедлились.