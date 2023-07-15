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05:00, 15 июля 2023Интернет и СМИ

На Западе заявили об удивлении США от позиции целого континента по Украине

NI: Африка удивила США и Европу нейтралитетом по Украине и поддержкой многополярного мира
СюжетСанкции против России:

Фото: Unsplash.com

Обозреватель западного издания National Interest (NI) Тед Снайдер заявил, что целый африканский континент удивил США и Европу позицией нейтралитета по Украине и поддержкой многополярного мира.

«Реакция Африки на конфликт на Украине удивила США. Ни одна страна в Африке не присоединилась к санкциям США против России, и доминирующей позицией континента был нейтралитет», — отметил журналист.

Снайдер добавил, что Вашингтон ожидал резкого осуждения действий России со стороны африканских стран, однако получил обратный результат: большинство государств возложили ответственность на Запад.

Несмотря на предупреждения о возможных последствиях и серьезное давление, Африка отказалась от введения антироссийских санкций. Обозреватель назвал мощной позицией возможность не выбирать сторону и сотрудничать со многими полюсами, а также не следовать за США или выбирать между политическими блоками.

Ранее член парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Жереми Лиссуба заявил, что Россия обошла США и западные страны в вопросе выстраивания отношений с Африкой, уделив внимание насущным проблемам континента.

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    Марина Совина
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