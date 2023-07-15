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14:11, 15 июля 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о напряженной ситуации в регионе

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий назвал ситуацию в регионе напряженной

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Запорожской области Евгений Балицкий назвал ситуацию в регионе напряженной. Об этом он заявил в субботу, 15 июля, в своем Telegram-канале.

«Ситуация напряженная, противник стянул пехоту к так называемой серой зоне контрудара ВСУ, где стоят подразделения 58-й армии и батальона Судоплатова», — написал Балицкий.

По его словам, украинские военные попытались провести разведку на севере села Дорожнянки, но по ним открыли огонь из минометов. В результате ВСУ отступили к городу Гуляйполе.

Балицкий добавил, что на ореховском направлении были зафиксированы две диверсионно-разведывательные группы, которые двигались в сторону сел Степовое и Пятихатки. Их обнаружили и ликвидировали.

13 июля Балицкий сообщил, что российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в Васильевском районе Запорожской области. Он добавил, что в результате украинская армия понесла существенные потери.

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    Олег Давыдов
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