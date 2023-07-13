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10:41, 13 июля 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о существенных потерях ВСУ при попытке прорыва

Балицкий заявил, что российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в Запорожской области

Фото: Rfe / Rl/ Serhii Nuzhnenko / Reuters

Российские войска нанесли огневое поражение Вооруженными силам Украины (ВСУ) в Васильевском районе Запорожской области. О существенных потерях ВСУ при попытке прорыва обороны рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Противник пытался прорвать оборону на участке Луговое — Малые Щербаки в Васильевском районе. (…) Потери у противника существенные, достичь своих целей ему не удается», — заявил он.

Балицкий уточнил, что основные усилия украинской армии направлены на расширение плацдарма в районе села Пятихатки. По его словам, 58-я армия ВС России и добровольческий батальон имени Павла Судоплатова артиллерийским огнем нанесли поражение ВСУ. Он также назвал обстановку на этом участке фронта стабильно напряженной.

Ранее Балицкий сообщил, что ВСУ, по приблизительным подсчетам, потеряли более 20 тысяч бойцов с начала контрнаступления на запорожском направлении. Кроме того, врио главы региона уточнил, что ежедневно на позиции российских сил идут атаки. При этом оборона России очень сильна, украинские войска не имеют успехов, подчеркнул он.

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    Кристина Есикова
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