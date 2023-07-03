В Запорожской области заявили о потерях ВСУ в 20 тысяч бойцов при наступлении

Балицкий: ВСУ потеряли около 20 тысяч бойцов при контрнаступлении в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по приблизительным подсчетам, потеряли более 20 тысяч бойцов с начала контрнаступления на запорожском направлении. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Считаю необходимым прокомментировать ситуацию на запорожском направлении линии боевого соприкосновения. (…) Сторона противника, по приблизительным подсчетам, потеряла уже более 20 тысяч человек личного состава», — рассказал он.

Балицкий добавил, что обстановка на ореховском направлении остается напряженной. По его словам, каждый день на позиции российских сил идут атаки, ВСУ действуют интенсивно, не жалея своих солдат. Он подчеркнул, что оборона России очень сильна, а у украинских войск нет достижений.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские военные продвигаются на четырех направлениях, в том числе на авдеевском, марьинском и лиманском. Помимо этого, ВСУ сталкиваются с интенсивным сопротивлением на запорожском участке линии боевого соприкосновения.