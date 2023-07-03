Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:40, 3 июля 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о потерях ВСУ в 20 тысяч бойцов при наступлении

Балицкий: ВСУ потеряли около 20 тысяч бойцов при контрнаступлении в Запорожской области
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по приблизительным подсчетам, потеряли более 20 тысяч бойцов с начала контрнаступления на запорожском направлении. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Считаю необходимым прокомментировать ситуацию на запорожском направлении линии боевого соприкосновения. (…) Сторона противника, по приблизительным подсчетам, потеряла уже более 20 тысяч человек личного состава», — рассказал он.

Балицкий добавил, что обстановка на ореховском направлении остается напряженной. По его словам, каждый день на позиции российских сил идут атаки, ВСУ действуют интенсивно, не жалея своих солдат. Он подчеркнул, что оборона России очень сильна, а у украинских войск нет достижений.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские военные продвигаются на четырех направлениях, в том числе на авдеевском, марьинском и лиманском. Помимо этого, ВСУ сталкиваются с интенсивным сопротивлением на запорожском участке линии боевого соприкосновения.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу впервые высказался о мятеже

    Звезда «Флэша» отверг обвинения в домогательствах к ребенку

    Звезда популярного шоу на ТНТ сравнила жизнь в США и России

    Взявшего женщин и младенца в заложники москвича задержали

    На Украине сотрудник военкомата напал на жену солдата ВСУ

    Кредитная карта от Apple провалилась

    Москвич получил обмазанный фекалиями заказ из онлайн-магазина OZON

    В росте зарплат в России увидели угрозу экономике

    Зеленский заявил об отсутствии секретов перед ЦРУ

    В России призвали МОК запретить турниры на территории Чехии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости