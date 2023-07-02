На Украине признали продвижение российских войск на ряде направлений

Замминистра обороны Украины Маляр: российские силы продвигаются на четырех направлениях

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Telegram, что российские войска продвигаются на четырех направлениях.

По ее словам, российские силы наступают на авдеевском, марьинском и лиманском направлениях. «Везде сейчас горячо», — написала она.

Кроме того, российские войска продвинулись вперед и на сватовском направлении, добавила Маляр, отметив, что ситуация там довольно сложная. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с интенсивным сопротивлением на запорожском участке линии боевого соприкосновения.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ в Запорожской области готовятся предпринять попытку второго этапа масштабного контрнаступления. По его словам, второй этап украинской операции может начаться в любой момент со дня на день.