Украина обстреляла приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле ВСУ села Вязовое Краснояружского района

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Об этом заявил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет, однако осколки снарядов повредили забор и фасад сельскохозяйственного предприятия. Сейчас на месте находятся оперативные службы, которые устраняют последствия обстрела.

Гладков также приложил к посту фотографии, на которых видно поврежденные снарядами ВСУ участки забора.

Ранее стало известно, что 13 июля Белгородскую область дважды атаковали беспилотники, начиненные взрывчаткой. Сначала под удар попало село Демидовка, которое находится в километре от границы с Украиной. Затем ВСУ атаковали хутор Старый Волоконовского района. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.