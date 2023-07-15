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13:26, 15 июля 2023Россия

Украина обстреляла приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле ВСУ села Вязовое Краснояружского района

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Об этом заявил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет, однако осколки снарядов повредили забор и фасад сельскохозяйственного предприятия. Сейчас на месте находятся оперативные службы, которые устраняют последствия обстрела.

Гладков также приложил к посту фотографии, на которых видно поврежденные снарядами ВСУ участки забора.

Ранее стало известно, что 13 июля Белгородскую область дважды атаковали беспилотники, начиненные взрывчаткой. Сначала под удар попало село Демидовка, которое находится в километре от границы с Украиной. Затем ВСУ атаковали хутор Старый Волоконовского района. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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    Константин Лысяков
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