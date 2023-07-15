Израильский премьер-министр Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в больнице — он прибыл в отделение неотложной помощи с жалобами на плохое самочувствие. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Политик прибыл в отделение неотложной помощи больницы Шеба в пригороде Тель-Авива. Уточняется, что, находясь дома, он ненадолго потерял сознание. При этом он поступил в больницу, находясь в сознании. По данным издания, с премьером на данный момент все в порядке, он проходит дополнительное тестирование и полное медицинское обследование.

Channel 12 уточняет, что Нетаньяху хотел пройти обследование в больнице после того, как пожаловался, что плохо себя чувствует и испытывает боль в груди. Его личный врач Цви Берковиц сообщил, что состояние премьер-министра было «хорошее и стабильное».

В октябре 2022 года политика доставили в больницу в Иерусалиме. Тогда Нетаньяху почувствовал недомогание во время молитвы в Йом Кипур.