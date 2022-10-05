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В Израиле госпитализировали экс-премьера

Экс-премьера Израиля Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме после недомогания на молитве
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Лидера главной оппозиционной партии «Ликуд», бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху доставили в больницу в Иерусалиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную телерадиокомпанию КАН.

Отмечается, что экс-премьера госпитализировали в больницу Шеарей Цедек. Он чувствует себя хорошо, подчеркивает телеканал. Нетаньяху проходит обследование в больнице после того, как испытал недомогание во время молитвы в Йом Кипур, сообщили журналисты со ссылкой на пресс-секретаря политика.

Главный конкурент Нетаньяху на предстоящих парламентских выборах, премьер-министр и глава МИД страны Яир Лапид пожелал здоровья оппозиционному лидеру. «Я желаю Биньямину Нетаньяху скорейшего и полного выздоровления», — подчеркнул глава партии «Еш Атид».

Нетаньяху возглавлял правительство Израиля до 2021 года. По данным социологических опросов, он является одним из главных претендентов на пост премьер-министра после внеочередных парламентских выборов, запланированных на 1 ноября.

Ранее премьер Израиля Нафтали Беннет решил распустить Кнессет и уступить свою должность до выборов. На время переходного периода главой правительства стал Лапид.

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Марина Совина
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