Премьер Израиля решил распустить Кнессет и уступить свою должность до выборов

Премьер Израиля Беннетт договорился с главой МИД Лапидом о роспуске Кнессета

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт договорился с главой МИД Яиром Лапидом о роспуске Кнессета. Как уточняет Reuters, до проведения новых выборов обязанности премьера могут временно перейти к главе внешнеполитического ведомства.

Согласно решению сторон, проект закона о роспуске Кнессета будет представлен на следующей неделе для одобрения парламентом. Если он будет утвержден, то на время переходного периода Лапид станет главой правительства.