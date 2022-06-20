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Премьер Израиля решил распустить Кнессет и уступить свою должность до выборов

Премьер Израиля Беннетт договорился с главой МИД Лапидом о роспуске Кнессета
Нафтали Беннетт

Нафтали Беннетт. Фото: Haim Zach / Israel Gpo / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт договорился с главой МИД Яиром Лапидом о роспуске Кнессета. Как уточняет Reuters, до проведения новых выборов обязанности премьера могут временно перейти к главе внешнеполитического ведомства.

Согласно решению сторон, проект закона о роспуске Кнессета будет представлен на следующей неделе для одобрения парламентом. Если он будет утвержден, то на время переходного периода Лапид станет главой правительства.

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Варвара Кошечкина
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