Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
07:33, 15 июля 2023Среда обитания

Россиян научили выбирать биотуалеты для дачи

«ВсеИнструменты.ру»: торфяной биотуалет подойдет для редкого использования на даче

Igor Shoshin / Shutterstock / Fotodom

В процессе выбора биотуалета для дачи необходимо в первую очередь решить, где его будут использовать, насколько интенсивно и как долго. Выбирать уборную для загородного участка россиян научила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Галина Сущек. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт отметила, что ответы на вопросы о месте расположения туалета и частоте его использования повлияют на выбор объема накопителя и режим обслуживания. «Обратите внимание также на допустимую нагрузку по весу и высоту конструкции. Последняя особенно важна, если туалетом будут пользоваться дети», — уточнила Сущек.

Так, торфяной туалет подойдет для редкого использования на даче. Если владельцы находятся на участке постоянно, то лучше остановиться на электрическом варианте. Что касается компактных жидкостных туалетов, то их можно брать на природу и довезти в багажнике машины.

Материалы по теме:
От аллергии страдает каждый третий житель Земли. Почему аллергиков будет больше и кто в этом виноват?
От аллергии страдает каждый третий житель Земли.Почему аллергиков будет больше и кто в этом виноват?
5 июля 2023
Россияне массово скупают кладовки в Москве. Как необычная недвижимость приносит им миллионы?
Россияне массово скупают кладовки в Москве.Как необычная недвижимость приносит им миллионы?
6 апреля 2023

Дачникам также объяснили, что туалеты всех указанных типов можно поставить в ванной комнате загородного дома или в специально отведенном помещении. При выборе площадки нужно учитывать удобство ее расположения, а также наличие коммуникаций.

«Для торфяного туалета необходимо установить вентиляционную трубу для удаления запахов и шланг для отведения жидкости. Если вы выбираете модель для частого использования, нужно подготовить в помещении специальную нишу для размещения накопителя», — добавила эксперт.

Ранее юрист Елена Кудерко предупредила, что за туалеты на даче, которые построены с нарушением требований, россиян могут оштрафовать на 5000 рублей. Уборная должна быть расположена не менее чем в 12 метрах от других построек, восьми метрах от колодца или скважины и двух метрах от забора.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Джонсон призвал принять Украину в НАТО без условий

    В пробке у Крымского моста скопились более 300 машин

    Парень открыл запись с камеры видеонаблюдения и увидел неожиданную картину

    Кардиолог назвал оптимальное количество спорта в неделю

    Россиян научили выбирать биотуалеты для дачи

    Россиянам назвали главную ошибку при создании паролей

    В России предложили выбрать пилотные регионы для новых правил продажи алкоголя

    Вице-президент США оговорилась и призвала сократить человечество

    Российские моряки рассказали об отношении к профессиональным приметам

    В России указали на необходимость передышки в НАТО для наращивания потенциала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости