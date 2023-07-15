Британия захотела обязать владельцев российских госактивов раскрыть данные о них

Власти Британии захотели обязать владельцев российских госактивов раскрыть данные о них

Власти Великобритании хотят обязать владельцев российских государственных активов Банка России, Минфина и Фонда национального благосостояния раскрыть данные о них Казначейству Соединенного Королевства. Об этом заявила чиновник Министерства иностранных дел и международного развития Энн-Мари Тревельян во время дебатов в Парламенте, стенограмма заседания опубликована на его сайте.

«Такие меры обеспечат большую прозрачность касательно того, где размещены такие активы, и ограничат возможности ухода от санкций», — указала Тревельян.

Чиновница напомнила, что под британские санкции с начала спецоперации на Украине попали 1600 российских компаний и физических лиц. Рестрикции коснулись десяти банков с активами около одного триллиона фунтов стерлингов, а также 130 олигархов, сумма их замороженных активов составила 18 миллиардов фунтов.

Ранее стало известно, что Великобритания приняла закон, который позволит сохранить санкции против России до тех пор, пока Москва не выплатит компенсации Украине.