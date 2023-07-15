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21:49, 15 июля 2023Мир

В Британии озвучили количество подготовленных украинских военных

Минобороны Британии: на сегодняшний день в стране подготовлено 18 тысяч украинских солдат

Фото: Tom Nicholson / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министерство обороны Великобритании сообщило, что на сегодняшний день в рамках операции «Интерфлекс» подготовлено 18 тысяч украинских солдат на территории Соединенного Королевства. Такие цифры военное ведомство озвучило в Twitter.

«Операция "Интерфлекс", осуществляемая под руководством Великобритании, к настоящему времени подготовила 18 тысяч новобранцев», — сказано в сообщении.

В Минобороны также отметили, что украинских военных учат «выживать и быть смертоносными».

Ранее британское правительство озвучило число солдат Вооруженных сил Украины на обучении в стране за последние шесть месяцев — оно достигло почти 20 тысяч.

В начале июля сообщалось, что в Великобритании решили подготовить управлению западной техникой еще около 20 украинских летчиков. Такое базовое обучение должно начаться на территории Британии в августе.

В мае премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что Лондон начнет обучать пилотов ВСУ. В 2022 году британская сторона подготовила около 15 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины.

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    Марина Совина
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