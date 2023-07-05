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16:59, 5 июля 2023Мир

Великобритания решила подготовить еще 20 летчиков ВСУ

Минобороны Британии: подготовка летчиков ВСУ в Соединенном Королевстве начнется в августе

Фото: Libkos / AP

В Великобритании решили подготовить управлению западной техникой еще около 20 украинских летчиков. Об этом заявил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, пишет ТАСС.

В занятиях, организованных Соединенным Королевством, поучаствуют до 20 пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое базовое обучение должно начаться на территории Британии в августе.

Ранее генеральный секретарь НАТО заявил о подготовке пилотов ВСУ в Нидерландах и Дании. По словам Йенса Столтенберга, этим летом украинские пилоты должны быть подготовлены к управлению истребителями F-16. Позднее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также сообщил, что власти Дании направили в Соединенные Штаты запрос о поддержке подготовки летчиков ВСУ для F-16.

В июне стало известно, что Швеция в рамках 12-го пакета военной помощи займется обучением украинских пилотов управлению истребителями Jas 39 Gripen. Незадолго до этого глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер также отмечала, что страна подготовила уже свыше 700 украинских бойцов, в том числе снайперов и саперов. Затем чиновница из Бельгии анонсировала занятия для пилотов с Украины.

В начале мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщал, что Лондон начнет обучать пилотов ВСУ. Политик подметил, что эти мероприятия «идут рука об руку с усилиями Великобритании по сотрудничеству с другими странами в предоставлении ВСУ истребителей F16». В 2022-м британская сторона подготовила около 15 тысяч бойцов ВСУ.

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    Варвара Кошечкина
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