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08:21, 15 июля 2023Мир

Пекин призвал перестать «бряцать оружием» в Южно-Китайском море

Пекин призвал страны за пределами региона не бряцать оружием в Южно-Китайском море

Фото: Globallookpress.com

Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И призвал государства за пределами региона перестать направлять в Южно-Китайское море боевые корабли и самолеты. С таким заявлением он выступил на встрече глав МИД по вопросам восточноазиатского сотрудничества, пишет РИА Новости.

Как уточнил политик, этим странам нужно перестать провоцировать разногласия между региональными государствами и не пытаться таким образом достигать своих геополитических интересов. Он призвал их играть позитивную роль в поддержании региональной стабильности, а не наоборот.

«Не нужно вновь направлять сюда столько передовых кораблей и самолетов, чтобы бряцать оружием», — подчеркнули в Пекине.

Ранее представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США следует прекратить отправлять военную технику к границе Китая. Это угрожает безопасности и суверенитету республики, заявила представитель ведомства.

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    Марина Совина
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