В МИД КНР призвали США прекратить отправлять военную технику к границе Китая

МИД КНР призвал США прекратить отправлять корабли и самолеты-разведчики к границе Китая

США следует прекратить отправлять военную технику к границе Китая, призвала представитель МИД КНР Мао Нин. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, Вашингтон отправлял корабли и самолеты-разведчики к китайской границе в течение долгого времени, чтобы вести ближнюю разведку. Это угрожает безопасности и суверенитету республики, заявила представитель ведомства.

Кроме того, такие провокации служат ключевой проблемой в сфере безопасности на море. Помимо этого, Нин отметила, что Пекин продолжит защищаться и прилагать все усилия для обеспечения безопасности и суверенитета страны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о нежелании вести холодную войну с Китаем. Он объяснил, что никто из союзников не поддерживает экономическое отделение от Пекина, однако стремятся к нейтрализации рисков.