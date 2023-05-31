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12:47, 31 мая 2023Мир

В МИД КНР призвали США прекратить отправлять военную технику к границе Китая

МИД КНР призвал США прекратить отправлять корабли и самолеты-разведчики к границе Китая

Фото: Thomas Peter / Reuters

США следует прекратить отправлять военную технику к границе Китая, призвала представитель МИД КНР Мао Нин. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, Вашингтон отправлял корабли и самолеты-разведчики к китайской границе в течение долгого времени, чтобы вести ближнюю разведку. Это угрожает безопасности и суверенитету республики, заявила представитель ведомства.

Кроме того, такие провокации служат ключевой проблемой в сфере безопасности на море. Помимо этого, Нин отметила, что Пекин продолжит защищаться и прилагать все усилия для обеспечения безопасности и суверенитета страны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о нежелании вести холодную войну с Китаем. Он объяснил, что никто из союзников не поддерживает экономическое отделение от Пекина, однако стремятся к нейтрализации рисков.

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    Анастасия Заикина
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