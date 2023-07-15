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18:43, 15 июля 2023Бывший СССР

Замглавы Росгвардии ДНР рассказал о низком уровне контрбатарейной борьбы у армии

Замглавы Росгвардии ДНР Ходаковский: уровень контрбатарейной борьбы у армии России низкий

Фото: РИА Новости

Уровень контрбатарейной борьбы у армии России назвали низким. Об этой проблеме заместитель главы Росгвардии Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил в Telegram-канале.

Замглавы Росгвардии ДНР признал, что ствольная артиллерия, используемая российскими войсками, по ряду критериев не соответствует современным требованиям — в первую очередь, по дальности. «Расчеты противника часами не меняют позиций, безнаказанно обрабатывая наш передний край, а мы не в состоянии их подавить», — сообщил он.

Напротив, дроны-камикадзе «Ланцет», по мнению Ходаковского, хорошо проявили себя в боевых действиях — они способны нести «приличную» боевую часть и «давать нужные дистанции». Однако в случае с ними есть два минуса — дронов российской армии не хватает, а стоят они дорого. «При этом нужно учитывать, что на кадрах мы видим только удачные попадания — промахи нам показывать не станут, — а между тем статистика в пользу промахов и неуспешных попаданий, когда поражение нанесено не было», — рассказал замглавы Росгвардии ДНР.

Кроме того, Ходаковский отметил, что если Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наступать с той же силой, как сейчас, то результата не будет, но при этом у них перестанет хватать больничных коек и мест на кладбищах.

Ранее пленный боец ВСУ Андрей Демич оценил вооружение украинских солдат «на двоечку по десятибалльной шкале». Он добавил, что им часто не удается воспользоваться тем оружием, с которым их обучали работать.

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    Полина Кислицына
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