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05:50, 15 июля 2023Россия

Российский спецназ уничтожил диверсионную группу ВСУ

РИА Новости: спецназ РФ уничтожил диверсионную группу ВСУ на запорожском направлении

Российский спецназ уничтожил прямым попаданием диверсионную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Информатор заявил, что российские военные точным ударом накрыли группу ВСУ, собравшуюся в лесопосадке. «Скорее всего, они хотели напасть на наш опорник [опорный пункт], но мы их обнаружили и уничтожили», — отметил он. Эти события произошли ночью: украинские военнослужащие пытались воспользоваться фактором внезапности.

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    Марина Совина
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