Стало известно о двух погибших в результате ДТП с автобусом на Кубани

В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП с автобусом, следовавшим из Тулы в Анапу

На Кубани в результате ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего из Тулы в Анапу, погибли два человека. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по Краснодарскому краю в субботу, 15 июля.

Как уточнили в ведомстве, всего в момент аварии в салоне находился 41 человек, в том числе девять детей. В результате столкновения автобуса с зерновозом два человека скончались, еще 17 получили различные травмы. В итоге семь человек были госпитализированы.

Об аварии с рейсовым автобусом на 91-м километре трассы «Краснодар - Ейск» стало известно ранее 15 июля. Сообщалось, что в Брюховецком районе водитель зерновоза выехал на встречную полосу и протаранил автобус.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.

