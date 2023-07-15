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09:20, 15 июля 2023Россия

В Краснодарском крае грузовик протаранил автобус

ГУ МВД по Краснодарскому краю: на трассе «Краснодар - Ейск» грузовик протаранил автобус

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

На 91-м километре трассы «Краснодар - Ейск» грузовик протаранил рейсовый автобус. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в субботу утром, 15 июля, в Брюховецком районе. По информации пресс-службы, водитель зерновоза выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом, который следовал из Тулы в Анапу.

В результате аварии пострадали 19 человек из 41 человека, находившихся в тот момент в автобусе. Двоих из них спасти не удалось, а еще семь пришлось госпитализировать. В данный момент на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства случившегося.

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    Полина Кислицына
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