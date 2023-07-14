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10:45, 14 июля 2023Россия

Пассажирский поезд протаранил фуру с пивом в российском регионе и попал на видео

В Северной Осетии скорый поезд протаранил фуру с пивом на железнодорожном переезде

В Северной Осетии скорый пассажирский поезд МоскваВладикавказ протаранил фуру, перевозившую бочки с пивом, пострадали два человека. Видео с места аварии опубликовало региональное МЧС в своем Telegram-канале.

На снятых одним из пассажиров кадрах видно, что состав протащил грузовик на несколько десятков метров. У фуры практически полностью уничтожен прицеп. При этом локомотив получил незначительные повреждения. Вокруг места происшествия валяются бочки, в которых, по словам оператора, находится пиво.

Как рассказали в МЧС, авария произошла утром 14 июля на перегоне Муртазово — Эльхотово. Грузовик выехал на регулируемый железнодорожный переезд, оснащенный сигнализацией, прямо перед приближающимся поездом. Машинист состава резко затормозил, но столкновения избежать не удалось.

По данным ведомства, в результате пострадали водитель фуры и один из пассажиров поезда. Оба получили медицинскую помощь на месте, отказавшись от госпитализации.

Ранее в Крыму поезд протаранил на переезде легковую машину, водитель которой проигнорировал запрещающий сигнал светофора. На кадрах с моментом столкновения видно, как состав на большой скорости сносит автомобиль.

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    Константин Лысяков
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