ЕС вызвался проплатить железную дорогу между Арменией и Азербайджаном

В ЕС пообещали профинансировать строительство ж/д сообщения между Арменией и Азербайджаном

Европейский союз (ЕС) готов выделить средства на восстановление железнодорожного сообщения между Армений и Азербайджаном, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Его слова приводит РИА Новости.

С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе. Мишель подчеркнул, что необходимо как можно скорее приступить к строительству железнодорожного сообщения между странами. «ЕС готов оказать финансовую поддержку. Некоторые детали еще требуют уточнения, но позиции по этой теме уже сближаются и варианты активно изучаются», — отметил глава Евросовета.

Ранее Мишель рассказал, что в ходе переговоров Пашинян и Алиев обсудили конкретные шаги по урегулированию ситуации на Южном Кавказе. По его словам, переговоры прошли в продуктивном ключе.