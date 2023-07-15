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19:30, 15 июля 2023Бывший СССР

Глава Евросовета сообщил о ходе переговоров Пашиняна и Алиева

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о ходе переговоров Пашиняна и Алиева в Брюсселе

Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Kremlin / Reuters

Премьер-министр Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе переговоров в Брюсселе обсудили конкретные шаги по урегулированию ситуации на Южном Кавказе. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, его слова приводит азербайджанское агентство Trend.

«Мы обсудили возможные конкретные шаги, которые помогут нормализовать ситуацию на Южном Кавказе». — сказал он, добавив, что переговоры прошли в продуктивном ключе.

«Я воздаю должное двум лидерам за их твердую приверженность мирному процессу и призываю их к дальнейшим смелым шагам, благодаря которым можно будет обеспечить прогресс на пути к нормализации отношений», — отметил Мишель.

1 июня в Кишиневе прошла встреча Никола Пашиняна, Ильхама Алиева, Шарля Мишеля и канцлера Германии Олафа Шольца. Уточнялось, что до ее начала премьер-министр Армении и президент Азербайджана провели переговоры с главой Евросовета.

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    Глеб Бажуткин
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