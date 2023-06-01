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18:20, 1 июня 2023Бывший СССР

В Кишиневе началась встреча Алиева и Пашиняна по мирному договору

В Кишиневе началась встреча по мирному договору Армении и Азербайджана с участием ФРГ и ЕС

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

В Кишиневе началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, канцлера Германии Олафа Шольца и главы Европейского совета Шарля Мишеля, передает ТАСС со ссылкой на власти азербайджана.

Встречу подтвердили и в пресс-службе правительства Армении. До ее начала Пашинян и Алиев провели переговоры с Мишелем.

Ранее посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева сообщила, что мирный договор с Арменией могут заключить мирное соглашение 1 июня на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.

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    Алевтина Запольская
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