Южная Корея выделит Украине 150 миллионов долларов

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил о выделении Украины 150 миллионов долларов

Сеул в 2023 году выделит 150 миллионов долларов Украине. Об этом сообщил президент Южной Кореи Юн Сок Ель в ходе встречи с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, его цитирует РИА Новости.

«Правительство Республики Кореи выделило в прошлом году 100 миллионов долларов на поддержку Украины. В этом году эта поддержка составит 150 миллионов долларов», — сказал на пресс-конференции южнокорейский лидер, также выразив надежду, что эта поддержка будет расширена.

По его словам, Южная Корея в 2022 году предоставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) шлемы, бронежилеты и прочую амуницию, а в текущем году планируется увеличить помощь Киеву для восстановления сферы образования.

30 мая Зеленский сравнил Украину с Южной Кореей времен Корейской войны в 50-х годах. По его словам, в те годы весь мир поддержал Сеул. Зеленский считает, что Южная Корея лучше всех понимает украинцев.