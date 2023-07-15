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13:49, 15 июля 2023Россия

Брошенных на вокзале в Ростове-на-Дону детей из ДНР доставили в гостиницу

Администрация Макеевки: брошенных на вокзале в Ростове-на-Дону детей отправили в гостиницу

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Группу детей, брошенную на вокзале в Ростове-на-Дону при пересадке на поезд по пути в детский лагерь в Свердловской области, отправили в гостиницу. Об этом администрация города Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР), откуда приехали несовершеннолетние, сообщила в своем Telegram-канале.

«Для отдыха и досуга детей из Макеевки, которые опоздали на поезд, доставили в гостиницу "Ближняя дача" города Ростов-на-Дону», — говорится в публикации. Администрация также прикрепила к сообщению фотографию, на которой изображены дети в зеленых галстуках с личными вещами.

В этот же день стало известно, что оставленных на вокзале 14 детей из Макеевки отправили в детский лагерь «Бригантина» накануне вечером. Однако при пересадке с одного поезда на другой группу отдыхающих забыли, и состав уехал без них. При этом путевки и документы брошенных детей остались в поезде, в который они не попали.

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    Полина Кислицына
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