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08:22, 15 июля 2023Бывший СССР

Украинский регион начал передавать в Интерпол данные о сбежавших в ЕС гражданах

В Харьковской области начали передавать в Интерпол данные о сбежавших в ЕС украинцах

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Полиция Харьковской области начала передавать в Интерпол данные о сбежавших в Европейский союз (ЕС) украинцах, об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Первыми на Украине испытываем схему, как не дать предателям "осесть" и спрятаться в цивилизованном мире», — подчеркнул чиновник.

Болвинов отметил, что в Интерпол передается информация о подозреваемых в совершении уголовных преступлений на территории Украины. Он указал, что подобные граждане не являются политическими беженцами или «жертвами войны», какими пытаются себя представить.

Начальник управления добавил, что таким образом всех, кто нелегальным образом выехал в Евросоюз. По его информации, в базу данных международной организации внесены сведения о 25 украинцах.

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины ужесточила мобилизацию, расширив перечень подлежащих ей лиц.

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    Марина Совина
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