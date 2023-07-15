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16:32, 15 июля 2023Россия

На угледарском направлении перестала появляться иностранная техника

РИА Новости: на угледарском направлении перестала появляться иностранная техника

Фото: Lisi Niesner / Reuters

На угледарском направлении больше не появляется иностранная техника, что позволяет судить об ослаблении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на командира одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» с позывным Зима сообщает РИА Новости.

По словам российского военного, в первую неделю-полторы предыдущего месяца враг активно использовал иностранную технику для попытки продвижения в районе Новодонецкого и других населенных пунктов. «Тактика действия была его: на бронетехнике подъехать, высадить десант, прорваться. После того как они понесли значительные потери, они перешли к тактике мелких уколов. Скопления техники на данный момент мы не наблюдаем», — рассказал он.

Собеседник агентства убежден, что подобное явление говорит о том, что противник выдыхается. Он добавил, что ситуация на угледарском направлении продолжает оставаться сложной — ВСУ ищут слабые места в обороне и прилагают усилия для того, чтобы наносить удары своей артиллерией по всей глубине обороны. Однако при этом артиллерия ОБТФ «Каскад» и российские военнослужащие пресекают эти попытки, уничтожая огневые точки противника.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о провале планов ВСУ воспользоваться катастрофой на Каховской гидроэлектростанции. Он подчеркнул, что обстановка на линии боевого соприкосновения стала более выгодной для российских военных.

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    Полина Кислицына
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