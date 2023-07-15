РИА Новости: на угледарском направлении перестала появляться иностранная техника

На угледарском направлении больше не появляется иностранная техника, что позволяет судить об ослаблении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на командира одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» с позывным Зима сообщает РИА Новости.

По словам российского военного, в первую неделю-полторы предыдущего месяца враг активно использовал иностранную технику для попытки продвижения в районе Новодонецкого и других населенных пунктов. «Тактика действия была его: на бронетехнике подъехать, высадить десант, прорваться. После того как они понесли значительные потери, они перешли к тактике мелких уколов. Скопления техники на данный момент мы не наблюдаем», — рассказал он.

Собеседник агентства убежден, что подобное явление говорит о том, что противник выдыхается. Он добавил, что ситуация на угледарском направлении продолжает оставаться сложной — ВСУ ищут слабые места в обороне и прилагают усилия для того, чтобы наносить удары своей артиллерией по всей глубине обороны. Однако при этом артиллерия ОБТФ «Каскад» и российские военнослужащие пресекают эти попытки, уничтожая огневые точки противника.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о провале планов ВСУ воспользоваться катастрофой на Каховской гидроэлектростанции. Он подчеркнул, что обстановка на линии боевого соприкосновения стала более выгодной для российских военных.