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15:01, 15 июля 2023Бывший СССР

Сальдо заявил о провале планов ВСУ воспользоваться катастрофой на Каховской ГЭС

Сальдо заявил, что планы ВСУ воспользоваться катастрофой на Каховской ГЭС провалились
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) воспользоваться ситуацией после катастрофы на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) провалились. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Планы командования вооруженных формирований киевского режима воспользоваться ситуацией после устроенной им катастрофы на Каховской ГЭС полностью провалились», — написал Сальдо. По его словам, обстановка на линии боевого соприкосновения стала более выгодной для российских военных.

Врио главы Херсонской области также сообщил, что Вооруженные силы России контролируют большую часть островов в дельте Днепра.

Ранее 15 июля сообщалось, что российские военные из группировки войск «Днепр» уничтожили три лодки, на которых солдаты ВСУ пытались форсировать Днепр в Херсонской области. Уточнялось, что в них находились 12 украинских военных, все они были ликвидированы.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. Пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В России обвинили в произошедшем Украину.

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    Олег Давыдов
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