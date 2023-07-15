Сальдо заявил о провале планов ВСУ воспользоваться катастрофой на Каховской ГЭС

Сальдо заявил, что планы ВСУ воспользоваться катастрофой на Каховской ГЭС провалились

Планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) воспользоваться ситуацией после катастрофы на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) провалились. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Планы командования вооруженных формирований киевского режима воспользоваться ситуацией после устроенной им катастрофы на Каховской ГЭС полностью провалились», — написал Сальдо. По его словам, обстановка на линии боевого соприкосновения стала более выгодной для российских военных.

Врио главы Херсонской области также сообщил, что Вооруженные силы России контролируют большую часть островов в дельте Днепра.

Ранее 15 июля сообщалось, что российские военные из группировки войск «Днепр» уничтожили три лодки, на которых солдаты ВСУ пытались форсировать Днепр в Херсонской области. Уточнялось, что в них находились 12 украинских военных, все они были ликвидированы.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. Пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В России обвинили в произошедшем Украину.